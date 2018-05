Siracusa, 1 maggio in Ortigia tra residenti, turisti e atmosfera estiva

Non importa che siano turisti o residenti, quello che conta è che tutti oggi hanno invaso la meravigliosa Ortigia, centro storico della città di Siracusa.

Arrivano le prime maniche corte, i primi top, i turisti con la classica maglia bianca e il cappellino che protegge dal sole. Insomma oggi è l'1 maggio, la festa dei lavoratori, e in Ortigia l'aria che si respira è proprio di festa.

Siracusa è ormai entrata nel circolo del turismo molto di più rispetto agli scorsi anni, con buona pace dei residenti più "tranquilli". Se questo è l'anticipo della stagione estiva, ci sono tutte le carte in regola per fare bene.

Per quanto riguarda i Siracusani, quale migliore meta per un giorno di relax se non la classica Piazza Duomo, dove tutto parla di questa città e dove si respira aria di casa?