I° maggio, corteo a Prato con al centro tema della sicurezza sul lavoro

La manifestazione nazionale di Cgil, Cisl e Uil per celebrare il Primo maggio quest'anno si tiene a Prato e viene dedicata alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ad accompagnarla è lo slogan 'Sicurezza: il cuore del lavoro', partecipano i segretari generali delle tre confederazioni, Susanna Camusso, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo.

Il corteo, dopo aver sfilato per le vie della città, si fermerà in piazza del Duomo dove, dal palco, ci saranno gli interventi dei tre leader sindacali.

La città di Prato, spiegano i sindacati, "rappresenta un'importante e simbolica realtà industriale dove il tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è fortemente sentito".

Prima della manifestazione nazionale, Camusso, Furlan e Barbagallo si sono recati al cimitero monumentale di Marcognano, in una frazione del comune di Carrara, per deporre una corona al monumento ai caduti sul lavoro e ricordare la tragedia avvenuta alla cava di marmo dei 'Bettogli' il 19 luglio del 1911, in cui persero la vita dieci lavoratori.

Nel pomeriggio, invece, si terrà come ogni anno il concertone in piazza San Giovanni a Roma, promosso dalle tre confederazioni e organizzato da iCompany.