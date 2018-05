Siracusa, messaggio intimidatorio con proiettile a un collaboratore della consigliera Simona Princiotta

Un biglietto con poche parole " Non aiutare più a Simona Princiotta" e dentro un proiettile. Destinatario del messaggio, chiaramente intimidatorio, è un giovane che sta supportando la consigliera comunale nella campagna elettorale in corso e che questa notte, rientrando a casa, ha trovato nella cassetta delle lettere il biglietto.

Questa mattina la denuncia dell'accaduto alla Polizia, con la consegna del biglietto e del proiettile. Sopralluogo della Squadra Mobile e Scientifica per i rilievi del caso e per verificare anche la possibile presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona.

Immediatamente informata dell'accaduto, Simona Princiotta si è detta estremamente amareggiata tanto da valutare l'ipotesi di ritirare la propria candidatura al consiglio comunale nei prossimi giorni.

"E' tempo che io la smetta - ha riferito - tanto non è servito a nulla, solo a rovinare la vita ai miei figli".