Siracusa, rifinanziata con 1,5 milioni la legge speciale per Ortigia: emendamento di Cafeo

Rifinanziata con un milione e mezzo di euro la legge speciale per Ortigia nell'ambito della manovra finanziaria, la prima dell'era Musumeci, approvata ieri sera dall'Assemblea regionale siciliana.

A darne notizia è Giovanni Cafeo, deputato regionale del Pd e Segretario della III Commissione Ars Attività Produttive, firmatario dell'emendamento.

“Come deputati del Pd, pur non condividendo l’intero assetto della manovra, nella quale non figura alcuna traccia di pianificazione strategica per il futuro della Sicilia – dichiara Cafeo – abbiamo svolto il ruolo di opposizione costruttiva, facendo approvare emendamenti importanti tra cui quello volto al rifinanziamento della legge speciale per Ortigia. Adesso – conclude Cafeo – terminata la fase di esercizio provvisorio, non ci sono più alibi per giustificare l’inattività del Governo e auspico quindi l’inizio di una fase di lavoro importante mirata ad affrontare e risolvere insieme i problemi della Sicilia”.