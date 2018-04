Rosolini, assegnate 90 aree cimiteriali: proventi serviranno per le opere di urbanizzazione

Sono state assegnate 90 aree cimiteriali nei settori III e K. Il sorteggio per l'assegnazione si è svolto nella sala "Cartia" del Palazzo Comunale.

Si tratta di 7 cappelle per 15 posti, 10 cappelle per 10 posti, 25 edicole per 10 posti, 41 monumenti per 6 posti ( di cui n.40 tipo edicola) e 7 monumenti per 3 posti a fronte di 523 istanze pervenute presso l’Ufficio Servizi Cimiteriali.

"Questo importante risultato – commenta il Sindaco Corrado Calvo – dimostra la sensibilità di questa Amministrazione Comunale. I proventi della concessione delle aree – conclude il Sindaco – saranno destinati ad opere di urbanizzazione all’interno del Cimitero Comunale con particolare attenzione ai viali ancora non asfaltati".