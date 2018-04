Siracusa e provincia, I° maggio: il territorio vigilato da oltre 100 Carabinieri

Siracusa e provincia, grazie anche al bel tempo, invase da turisti e visitatori in occasione del 1° Maggio.

Già predisposto il piano operativo da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale che prevede capillari servizi di controllo del territorio anche in ossequio a quanto stabilito dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Saranno oltre 100 i militari impegnati nei controlli.

Sotto la lente d'ingrandimento dei militari dell'Arma la sicurezza stradale, in considerazione degli importanti flussi veicolari che si registreranno con posti di controllo sulle principali arterie e nei pressi degli svincoli autostradali; i reati di natura predatoria tra cui furti e rapine; l’abusivismo commerciale, il lavoro illegale e ogni forma di degrado ambientale; le verifiche ad esercizi commerciali e luoghi di ritrovo anche con l’impiego dei Reparti Speciali dell’Arma. Massima attenzione anche per il contrasto al fenomeno della detenzione e spaccio di stupefacenti.

I servizi saranno sia diurni che notturni.