Siracusa, lotta all'abusivismo: sequestrati oltre 200 oggetti tra Cd e capi d'abbigliamento

E' ancora presente il fenomeno dell'abusivismo commerciale, ma in misura ridotta nel centro storico di Ortigia. A fare i controlli i Carabinieri e la Polizia Municipale a Piazza Pancali, lungo la passeggiata della Marina, lungo le vie di accesso a Piazza Duomo ed nel tratto di area pedonale tra la Marina e la Fonte Aretusa.

Sono stati sequestrati 200 oggetti, tra cui Cd contraffatti e capi di abbigliamento.

I commercianti abusivi in qualche caso hanno lasciato la merce per terra e sono scappati tra la gente a piedi, in un altro caso è stato fatto il tentativo di gettare la merce in mare.