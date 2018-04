Ars, finanziaria: ok ad emendamento di Pasqua, 5 mln€ per progetti a favore di disabili

Cinque milioni di euro saranno destinati a progetti individuali a favore dei disabili, grazie ad un emendamento aggiuntivo all’articolo 33 della Finanziaria, approvato oggi a sala d’Ercole. L’emendamento, che porta la prima firma di Giorgio Pasqua, mira a tradurre in pratica quanto previsto dall’articolo 14 della legge statale 328 del 2000 che prevede progetti mirati per i singoli disabili.

“Questa norma – afferma il deputato regionale del M5S Giorgio Pasqua – sarà accolta con grandissimo favore dalle associazioni dei disabili e dagli stessi disabili, con i quali questo emendamento è stato concertato". “Finalmente – aggiunge – dopo 18 anni si può cominciare a tradurre in fatti quanto previsto dalla legge del 2000. Le esigenze variano da disabile a disabile e spesso non possono essere soddisfatte che con progetti mirati nello spirito di quanto previsto dalla legge 328. Queste somme certamente non sono sufficienti per la grande platea di aventi diritto, ma rappresentano certamente una breccia nel muro che ostacolava l’applicazione in Sicilia di questa fondamentale normativa”.