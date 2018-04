Avola, salvati due bagnanti in difficoltà

Erano i difficoltà due bagnanti, bloccati sugli scogli a causa del mare grosso. E' successo ieri, intorno alle 13, vicino la spiaggia del Gelsomineto, in contrada Marchesa di Cassibile, ad Avola.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il 118, Guardia Costiera a bordo di motovedetta e Agenti della Squadra Nautica della Polizia di Stato a bordo di acqua scooter.

Il salvataggio è stato possibile grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco in elicottero. I bagnanti sono stati trasportati all’Ospedale di Avola in stato di ipotermia con prognosi riservata, ma adesso stanno meglio.