Renzi: "Chi ha perso le elezioni non può governare"

Matteo Renzi ospite a Che tempo che fa. "Il titolo di domani dovrebbe essere quello di tutti i giorni - ha detto l'ex segretario del Pd -: siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al governo. Non possiamo far passare il messaggio che il 4 marzo sia stato uno scherzo. Il Pd ha perso: tocca a Salvini e Di Maio a governare. Non possiamo rientrare dalla finestra come un gioco di palazzo" o con decisioni "dei caminetti romani".