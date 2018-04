Siracusa, aborto: i Giovani Democratici chiedono l'assunzione di medici dedicati

Assunzioni di dirigenti medici nelle strutture ospedaliere da dedicare all'interruzione volontaria di gravidanza.

La proposta arriva dai Giovani Democratici della provincia di Siracusa: "L’obiettivo - spiega Alba Bellofiore responsabile Pari Opportunità di Gd - è evitare che, ammessa l'obiezione di coscienza del medico, sia altrettanto considerata lecita anche l’obiezione della struttura. Inoltre, auspichiamo l’introduzione di norme che abbiano riguardo per le donne che chiedono l’aborto terapeutico e anche la creazione di una mappa dei luoghi in Sicilia dove sia possibile sottoporsi ad aborto terapeutico".

L'invito a sottoscrive la proposta viene rivolto in prima battuta agli esponenti della politica provinciale e di seguito a tutti i cittadini.