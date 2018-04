Sconfitta del Siracusa con la Juve Stabia, un rigore dubbio punisce gli azzurri

Il Siracusa torna a mani vuote dalla trasferta in terra campana contro la Juve Stabia, nonostante avesse avuto più di un'occasione per passare in vantaggio. E se il primo tempo è stato di marca azzurra, nel secondo hanno giocato meglio i padroni di casa.

Parte forte il Siracusa contro la Juve Stabia: al 4' botta di Giordano dalla lunghissima distanza: il pallone si stampa sull'incrocio dei pali. Al 10' il Siracusa di nuovo vicino al vantaggio: cross di Parisi e colpo di testa di Calil, Branduani blocca sulla linea. Gli azzurri insistono e al 15' un altro tiro potentissimo dalla distanza: gran destro di Calil, Branduani sfiora con le dita e manda il pallone sul palo.

Al 25' si fa viva per la prima volta la squadra di casa: colpo di testa di Simeri, Tomei vola e toglie il pallone dall'angolino. Tre minuti dopo Juve Stabia ancora pericolosa: sinistro angolato di Strefezza, Tomei si allunga e manda in angolo. Il primo tempo si chiude sullo 0-0.

Nella ripresa al 55' Siracusa ancora vicino al vantaggio: calcio di punizione di Toscano dal limite dell'area, il portiere manda in angolo. Al 73' brivido per il Siracusa: colpo di testa di Allievi sugli sviluppi di calcio d'angolo, il pallone finisce fuori di un soffio. Al 92' l'episodio che cambia le sorti della gara: ingenuità di Parisi che l'arbitro punisce con un calcio di rigore molto dubbio: dal dischetto tira Mastalli che va in gol. La partita finisce 1-0 per i padroni di casa.