Siracusa, guasto fognario in via Maeli: fuoriuscita liquami da un tombino

Asfalto divelto, tombino altrettanto e fuoriuscita, pare, di liquami che rendono l'aria irrespirabile.

La strada in questione è via Maeli, alla Pizzuta, e la zona interessata è transennata da un nastro che pare delimitare una porzione di carreggiata con lavori in corso. Cosa sia successo non è dato sapere: di certo oltre al problema dell'asfalto i residenti della zona lamentano anche un fetore invasivo che viene avvertito in modo forte in tutta la strada.