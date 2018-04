Una convincente Holimpia Paomar Siracusa chiude in bellezza contro il Primeluci Castelvetrano

Prestazione convincente per un ottimo risultato. L'Holimpia Paomar Siracusa chiude con un netto successo per 3-1 sul Primeluci Castelvetrano, al palazzetto Don Pino Puglisi.

Da subito l'Holimpia si porta avanti per 8-1, per pori andare avanti a braccetto fino al 15 pari con le avversarie nel secondo set. Le ospiti provano un piccolo allungo, ma le padrone di casa reagiscono.

Nel terzo parziale l'Holimpia torna nuovamente a fare la voce grossa portandosi avanti per 9-1 prima e per 13-4 a metà parziale, per poi chiudere con un 17-25.

Nel quarto set, l'Holimpia ha più voglia del Castelvetrano. Le padrone di casa provano a opporre resistenza solo nelle prime fasi, ma non appena le aretusee piazzano l'allungo, il Primeluci non ha la forza di reagire. Franzò e compagne questa volta non accusano alcun tipo di black out e conquistano senza troppe difficoltà set e incontro (16-25).

"Sono molto contenta per il risultato, anche se a essere sincera quella di oggi non è stata la nostra miglior prestazione. - ha dichiarato Luana Rizzo, coach Holimpia Siracusa - Abbiamo avuto alcuni momenti di calo, soprattutto nel terzo set in cui ci siamo fatte rimontare. Però siamo state sempre incisive in battuta e questa a mio avviso è stata la chiave dell'incontro, perchè mettendo in difficoltà la loro ricezione abbiamo costruito una buona fase muro difesa. Sono contenta per l'attenzione messa in campo dalle ragazze, brave nell'essere concrete anche nelle fasi in cui il gioco non era dei migliori. Sono felice di aver chiuso l'ultima trasferta con un bel successo, netto e mi auguro che si possa chiudere il campionato con un'altra buona prestazione".