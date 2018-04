Reunion degli Abba, nuovi brani dopo 35 anni

E' il caso di dirlo questa volta: 'Mamma mia!', 35 anni dopo il loro scioglimento, gli Abba tornano a suonare insieme. Del resto il nome del gruppo è l'acronimo dei quattro componenti della leggendaria band svedese: Agnetha, Benny, Björn e Anni-Frid (Frida). Gli Abba, che nel corso della loro carriera hanno venduto 400 milioni di album in tutto il mondo, hanno comunicato infatti di aver registrato due nuove canzoni: il primo materiale inedito dopo tanto tempo. Il quartetto era nato nel 1970 rimanendo in attività fino al 1982. Benny e Björn, nucleo originario del gruppo, si conobbero all'incrocio di una strada di campagna mentre andavano a suonare con le loro band dell'epoca.

Con una dichiarazione sull'account Instagram ufficiale, gli Abba hanno annunciato il ritorno in studio di registrazione: "Abbiamo avuto la sensazione che, dopo 35 anni, potesse essere divertente riunire le forze e tornare insieme in studio di registrazione. E così abbiamo fatto. E' stato come se il tempo si fosse fermato e ci fossimo presi solo una breve vacanza. Un'esperienza entusiasmante!". L'occasione si è presentata durante la preparazione di "Abbatar", un tour digitale previsto per il 2019 o il 2020, annunciato in un discorso a Bruxelles il 25 aprile dal cantante Bjorn Ulvaeus, 72 anni. La notizia è stata poi confermata dal manager Gorel Hanser.