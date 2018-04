Lentini, furto nella tabaccheria di via Alaimo

Furto in una tabaccheria di Lentini, ieri, intorno alle 12, in via Conte Alaimo. Da una prima ricostruzione, pare che due individui dal volto coperto si siano introdotti all'interno dell'esercizio commerciale, per poi impossessarsi dell'incasso, per un ammontare di 800 euro, e subito dopo si sono dati alla fuga.

La Polizia di Stato indaga.