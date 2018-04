Mesotelioma, la provincia di Siracusa prima in Sicilia in termini di incidenza media annuale

Siracusa sul podio per numero di diffusione di mesotelioma, il tumore che si sviluppa dall'infiltrazione nell'organismo di fibre di amianto. Prima tra tutti in Sicilia è Palermo, seguita da Catania e terza Siracusa. Il dato si evince dal registro regionale redatto dall'assessorato della Salute su numeri che comprendono anche il 2016, ma solo per grandi cifre. Il dato è incompleto, motivo per il quale i numeri nel dettaglio si fermano al 2015. Negli ultimi mesi, infatti, la Regione ha registrato problemi e ritardi tra la diagnosi del mesotelioma e l'acquisizione del dato alla Regione, con un numero di malati che continua a salire.

A livello regionale, nel 2016 si sono accertati 38 casi contro i 56 del 2015. Il problema è che ancora oggi si aggiornano dati degli anni precedenti, con un numero quindi falsato del dato attuale.

Ma tornando a noi. Siracusa è la terza per numero di malati di mesotelioma, ma la prima in termini di incidenza media annuale, seguita da Palermo e Ragusa.

Analizzando i dati per sesso si osserva che per i maschi le province a più alta incidenza sono le stesse, mentre per le femmine dopo Siracusa osserviamo Messina e Catania.

In base alle ricerche effettuate dalla Regione, i malati "di lavoro", quindi coloro che sono entrati a contatto con l'amianto per motivi lavorativi, sono il 57% con una percentuale altissima di uomini.