Priolo Gargallo, scovate 2 serre di marijuana in un casolare disabitato: indagini per trovare responsabile

Una vera e propria piantagione con 1000 piante di marijuana, di cui oltre 600 con inflorescenze ed altre oltre 1,5 metri, in coltivazione.

La scoperta dei Carabinieri di Priolo Gargallo in un casolare abbandonato e in una zona periferica del paese, in direzione dei monti Climiti.

Tutto è stato sequestrato e, dopo essere stata analizzata, verrà bruciata. Le piante di marijuana venivano coltivate in due ambienti ben distinti e completamente attrezzati per mantenerle in vita.

Il responsabile non è stato ancora identificato, e in questo senso stanno andando le indagini dei Carabinieri. Delle 1000 piante sequestrate, 400 piante di marijuana (alte circa 1 metro) erano sistemate in una sorta di serra all’interno di due stanze del predetto casolare, dove peraltro è stato anche trovato materiale per la coltivazione, come ad esempio alcune confezioni di concime; mentre all'esterno del casolare un’altra serra con ben altre 600 piante, definite dagli inquirenti “giganti”.