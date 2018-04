Siracusa, Ortigia determinata con Acquachiara, 24-6 il finale

L’Ortigia vince senza problemi con l'Acquachiara. Con il fanalino di coda alla “Paolo Caldarella” finisce 24 a 6.

I biancoverdi, in formazione tipo, fermano il primo parziale sul 6 a 1. Piccardo chiede ritmo e intensità, pressing sugli ospiti che poche volte arrivano al tiro.

Capitan Giacoppo va cinque volte a segno e Di Luciano ne fa 6. Buona la prestazione del gruppo che adesso si prepara ai festeggiamenti dei 90 anni del Circolo. Martedì prossimo, 1 maggio, a partire dalle 18.30, amichevole contro il Settebello di Alessandro Campagna che, da domani, sarà a Siracusa per un collegiale.

"Non ci sono partite da sottovalutare - afferma Sebastiano Di Luciano - soprattutto in questa fase della stagione. Per noi l’obiettivo è la final six e vogliamo arrivarci senza nessun calo di tensione. Oggi è stata una buona prova e siamo soddisfatti per quello che abbiamo mostrato. Adesso di pensa alle altre “finali” che ci attendono e ci godiamo anche i festeggiamenti per i 90 anni della nostra società".