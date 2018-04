Canicattini Bagni, via libera ad alloggi a canone sostenibile

Approvato con i 7 voti favorevoli della maggioranza ed i 3 contrari della minoranza il programma e progetto definitivo sulla “Riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile” da realizzare della zona ovest di Canicattini Bagni.

Il programma, come relazionato dall’Assessore all’Urbanistica, Pietro Savarino, è finanziato dalla Regione per un importo di 3.296.264,50 euro (2.837.432,38 finanziamento pubblico e 458.832,12 contributo a carico del Comune), e prevede la realizzazione di 14 alloggi in “social housing” da destinare ad affitto a canone sostenibile (circa 250 euro mensili) a famiglie e coppie residenti e non residenti, che abbiano i requisiti.

"Non siamo contrari al recupero e all’abbellimento della città – ha precisato il capogruppo di “Insieme per cambiare”, Danilo Calabrò – ma nel centro storico quasi il 50% delle case sono chiuse, si recuperino quelle e si eviti altra cementificazione.

Identica votazione per l’approvazione del Regolamento per la protezione dei dati personali - privacy.