Accessi a Scala dei Turchi, i Carabinieri elevano 21 multe

I Carabinieri di Realmonte, nell'Agrigentino, nel corso di specifici servizi e controlli svolti presso il sito della "Scala dei Turchi", hanno elevato 21 sanzioni amministrative per violazione dell'ordinanza sindacale e della Capitaneria di Porto Empedocle (Ag) che impedisce l'accesso alle aree interdette. Nel dicembre scorso, infatti, la scala dei turchi è stata interessata da una frana e dopo il sopralluogo svolto dall'ufficio tecnico comunale, è stata emanata una ordinanza sindacale per limitare l'accesso al sito, volta a garantire l'incolumità dei turisti. E' poi seguita un'altra specifica ordinanza della Capitaneria di Porto. Ciò nonostante, nel corso dei servizi di controllo del territorio, i militari dell'Arma si sono accorti della presenza all'interno dell'area interdetta di 21 persone, nei cui confronti sono scattate multe per un ammontare complessivo di oltre 2.000 euro.