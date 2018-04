Siracusa, ripulita da volontari l'area adiacente il fiume Ciane

Si sono attrezzati di guanti, rastrelli e tanta buona volontà e hanno ripulito l'area che costeggia il fiume Ciane a Siracusa. Sono i militanti di CasaPuond Italia e dell'associazione ecologista La Foresta Che Avanza.

"La riserva naturale Ciane - si legge nella nota CasaPound Italia - oltre ad essere un paradiso terrestre, è un luogo di grande affluenza turistica. E' inaccettabile che una riserva naturale si trovi in questo stato di totale abbandono. Speriamo che questa nostra azione serva a sensibilizzare l'amministrazione affinché possa collocare contenitori o cestini all'interno della riserva".

La stessa opera era stata messa in atto per le tombe greche. Non è mancato neanche questa volta l'apposizione di un cartello che invita tutti a rispettare la natura e la storia dei luoghi.