Siracusa, trovati "spinelli" all'istituto Fermi

Aule, palestre, bagni e corridoi dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Enrico Fermi” di Siracusa passati al setaccio ieri dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Siracusa, coadiuvati da quelli delle Stazioni di Siracusa Principale e Ortigia, con l’ausilio del cane ENKO del Nucleo Cinofili della Stazione Carabinieri A.M. di Sigonella.

Al termine dei controlli, finalizzati alla prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio e dell’uso delle sostanze stupefacenti, i militari dell'Arma hanno rinvenuto alcune dosi di hashish e di marijuana già confezionate in sigarette, pronte per l’uso.

Lo stupefacente è stato sequestrato per essere distrutto.