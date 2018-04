Siracusa-Roma, Filt cgil: "Congiura di Trenitalia con ritardi scientifici"

La Filt Cgil attraverso la sua segretaria, Vera Uccello, lancia una pesante accusa nei confronti di Trenitalia, che a suo dire, avrebbe messo in atto ritardi scientifici dei collegamenti tra Roma e Siracusa.

"Trenitalia, stando alle nostre informazioni, - scrive in una nota - ha scientificamente organizzato da circa 15 giorni un ritardo dei Treni intercity notte con partenza da Roma per Siracusa, predisponendo la partenza con circa un’ora di ritardo, fino anche alle due ore giornaliere, provocando un notevole ritardo all’arrivo a Siracusa che si accumula fino a 6 ore. In alcuni casi è tale il ritardo che viene effettuata la soppressione di uno dei due treni, alla stazione di Villa San Giovanni".

Tutto questo nonostante, ricorda Vera Uccello, il contratto siglato con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 19 gennaio 2017, con valenza decennale, che prevede un notevole incremento delle risorse finanziarie sia per confermare l’attuale offerta degli intercity sia per migliorare l’attrattività, la qualità e l’efficienza del servizio.

"La soppressione di questo collegamento - conclude Uccello - è penalizzante per la Sicilia, e ancora più pesantemente sul nostro territorio in quanto già fortemente privato da servizi e infrastrutture che ledono alla economia e alla occupazione".