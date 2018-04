Melilli, 778.000 euro per la Chiesa della Madonna del Soccorso

Firmato il Decreto Dirigenziale per la realizzazione dei lavori di recupero della Chiesa della Madonna del Soccorso di Melilli.

Lo comunica Vincenzo Vinciullo.

La somma stanziata è pari a 778.595,46 euro ed è stata impegnata sul capitolo di entrata “Assegnazioni dello Stato” per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per gli interventi sui beni culturali – storici e artistici del Bilancio della Regione Siciliana.