Marina di Priolo, in fiamme due chioschi in pieno giorno: sul posto Polizia e Vigili del fuoco

Ancora un incendio a Marina di Priolo. il fuoco ha letteralmente ridotto in cenere le strutture dei trampolini elastici, due chioschetti, il tiro a segno e la cassa. L'allarme al centralino dei Vigili del fuoco è scattato alle 9,25. Sul posto è stata inviata una squadra dal Comando di via Von Platen per le operazioni di spegnimento del rogo. Sul posto non è stato trovato nulla che potesse immediatamente dare indicazioni sulla natura del rogo. Anche perché quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto le fiamme erano praticamente quasi spente, ragion per cui si desume che l'incendio sia scoppiato almeno un paio d'ore prima.

Il 24 marzo scorso un altro incendio aveva distrutto il Lido B64 che si preparava ad un evento organizzato per il giorno della Pasquetta che pare avesse già raccolto molte adesioni.