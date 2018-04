Avola, centro scommesse senza licenza e concessione: denunciato titolare

Il titolare di un centro raccolta scommesse di Avola di 20 anni, è stato denunciato dalla Polizia. All’interno del locale è stata registrata attività di raccolta a distanza di scommesse e partecipazione a giochi d’azzardo in assenza della prescritta concessione dell’AAMS, in assenza della prescritta licenza di Polizia e in mancanza dell’archivio unico informatico.