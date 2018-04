Siracusa, il legale di Villa Azzurra denuncia un "sistema fallimentare"

Una memoria di 125 pagine è stata presentata dal legale di Villa Azzurra in tribunale "per portare a termine l'operazione verità” sulla struttura sanitaria.

Il legale della clinica siracusana denuncia l'esistenza di "un sistema concentrato e pervasivo, basato sulle stesse figure professionali che, in diversi modi, hanno approfittato di società e imprese portandole sull’orlo del fallimento. Come sull’orlo del fallimento hanno provato a portare Villa Azzurra ma senza riuscirci".