Siracusa, il parcheggio coperto di Fontane Bianche diventa location di eventi turistici e culturali

Nuova idea di utilizzo per il parcheggio coperto di Fontane Bianche e per la piazza soprastante che si trovano in viale dei Lidi.

La giunta comunale di Siracusa nella seduta del 23 aprile scorso ha emanato un atto di indirizzo che ha come obiettivo la promozione turistica e culturale della località balneare. L'immobile era già stato utilizzato a questo scopo, ma adesso, con questo atto di indirizzo, si vuole dare organicità e continuità a questo tipo di manifestazioni.

Da qui l'intenzione di pubblicare un avviso per individuare un'associazione che organizzi eventi culturali e artistici da tenersi durante tutto l'arco dell'anno nella struttura per offrire a residenti e turisti iniziative di intrattenimento. L'affidamento è previsto per il triennio 2018-2020.

Questo potrebbe essere anche un modo per mettere fine alle condizioni di degrado dell'immobile, che, seppur già utilizzato nella piazza superiore per iniziative di intrattenimento, nella parte sottostante del parcheggio vero e proprio era diventato ricettacolo di rifiuti di ogni genere. Da qui le numerose proteste e le denunce pubbliche da parte dei residenti della zona.