Siracusa, allarme bomba in Ortigia per un trolley abbandonato: alla fine era vuoto

Era fortunatamente vuoto il trolley trovato abbandonato nel tardo pomeriggio di oggi nei pressi di in piazza delle Poste, in Ortigia. La valigia era appoggiata ad un muro e per un po' ha fatto temere che potesse trattarsi di una bomba pronta ad esplodere. E' scattato il piano antiterrorismo e la zona è stata immediatamente cinturata. Sul posto gli artificieri dei Carabinieri hanno provveduto ad aprire il il trolley per scoprire che era vuoto.