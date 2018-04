Siracusa, concerto di beneficenza del Rotary Monti Climiti

Sono stati circa trecento i biglietti venduti per il concerto di beneficenza organizzato dal Rotary Club Siracusa Monti Clìmiti il 21 aprile al Teatro Comunale di Siracusa, per raccogliere fondi da donare alla “Rotary Foundation” per finanziare il progetto “End Polio Now”.

Da quando il Rotary ed i suoi partner hanno istituito la “Global Polio Eradication Initiative”, quasi 30 anni fa, l'incidenza della polio si è abbassata di oltre il 99,9%, passando da circa 350.000 casi l'anno ai soli 14 registrati nel 2017.

Tanti applausi e complimenti sono stati rivolti alla band dei “Jumpin’Up”, che ha intrattenuto gli ospiti per quasi due ore.

Il gruppo si è esibito con un repertorio musicale di swing americano. La serata, inoltre, è stata intervallata da una breve e divertente esibizione del duo comico avolese de “I falsi d’autore”.

“Siamo molto contenti per l'ottima risposta di pubblico che abbiamo registrato per questa serata. Questo a significare che, ancora una volta, noi siciliani non siamo secondi a nessuno in generosità e simpatia.” - commenta il Presidente del Club, Giovanni Vinci”.