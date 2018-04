Floridia, domenica in Chiesa madre i funerali di Giovanni, Giuseppe e Chiara

Si terranno domenica alle 15,30 nella Chiesa Madre di Floridia i funerali di Giovanni Violano, 33 anni, Giuseppe Marino, 24 anni e della sua fidanzata Chiara Carrubba di 20 anni, i tre giovani morti nel tragico incidente stradale del 25 aprile sulla strada provinciale che collega Floridia a Cassibile.

Sarà il giorno dell'ultimo saluto a tre giovani che avevano ancora tanto da fare e da dire nella vita terrena.

Per scelta delle famiglie le esequie saranno comuni, così come i tre ragazzi sono stati vicini nel momento della morte. Per quella giornata il sindaco Giovanni Limoli ha già preannunciato l'indizione del lutto cittadino, in segno di vicinanza al dolore delle famiglie dei 3 giovani.

Tante preghiere per loro ma anche per la giovanissima sorella di Marino che è ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cannizzaro di Catania.

L'ultimo bollettino medico riferisce che le sue condizioni sono ancora gravi. La 18enne, costantemente monitorata, ha riportato un politrauma, in particolare toracico e varie fratture. La prognosi si mantiene riservata, il quadro clinico, però, è stazionario.