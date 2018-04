Siracusa, al via la raccolta firme per la lista a sostegno di Randazzo

Al via ieri la raccolta delle firme per la presentazione della lista Lealtà e Condivisione X Siracusa a sostegno della candidatura a Sindaco di Giovanni Randazzo.

Dovranno essere settecento firme necessarie per la presentazione della lista. “Tutto sta procedendo secondo le tempistiche che avevamo stabilito – dichiara il candidato Sindaco Giovanni Randazzo – finalmente possiamo andare avanti”. “La lista che mi sosterrà in questa competizione elettorale mi rende particolarmente orgoglioso per la caratura morale e umana dei suoi componenti”.