Siracusa, in programma Ortigia - Acquachiara alla "Paolo Caldarella"

Rifinitura per l'Ortigia che domani, a partire dalle 15, scende in vasca alla "Paolo Caldarella" contro il fanalino di coda Acquachiara.

E' la quart'ultima giornata della regular season per i biancoverdi che continuano la marcia verso la final six di fine maggio.

Coach Stefano Piccardo lavora sulla motivazione per evitare qualsiasi calo di tensione e domani dovrebbe schierare tutti i titolari presenti.

"Grande attenzione sin dal primo pallone - sottolinea il tecnico siracusano - Non possiamo permetterci nessuna distrazione e l'Acquachiara arriverà a Siracusa senza avere nulla da perdere. I ragazzi stanno lavorando bene e sono certo che sapranno dare tutto anche domani."