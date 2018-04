Siracusa, sequestrata la centrale di sollevamento per sversamento di liquami fognari nel Porto Grande

Reflui non depurati sarebbero stati sversati da una condotta della centrale di sollevamento sita in contrada Fusco nel Canale Grimaldi e da qui sarebbero sfociati nelle acque del Porto Grande di Siracusa.

L'impianto del Comune di Siracusa e gestito dalla società “Siam” S.p.A., è stato pertanto posto sotto sequestro preventivo a seguito di un provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Siracusa, a seguito di indagini coordinate dal Procuratore Aggiunto Fabio Scavone e condotte dalla Guardia Costiera e dal Nucleo Operativo del Corpo Forestale dall’estate 2016.

Analisi di laboratorio eseguite a seguito di numerosi campionamenti avrebbero accertato "una massiccia contaminazione da reflui fognari delle acque che scorrono all’interno del canale, caratterizzate da solidi sospesi totali, escherichia coli, azoto ammoniacale e azoto nitroso". Le indagini, condotte anche con appostamenti notturni, hanno consentito di individuare la condotta proveniente dalla centrale, realizzata solo per far fronte ad eventi emergenziali e che, invece, sarebbe stata utilizzata per scaricare direttamente all’interno del canale i reflui civili non trattati dal ciclo della depurazione.

I successivi sopralluoghi e ispezioni, effettuati per monitorare il funzionamento d’insieme della centrale, avrebbero evidenziato l’incapacità della stessa ad assicurare il normale ciclo di depurazione di reflui civili provenienti dal Comune di Siracusa e dai Comuni vicini(Solarino e Floridia) anche quando si sono verificate prolungate piogge, provocando ripetute fuoriuscite di liquami dalle vasche di raccolta con allagamenti dei terreni circostanti e sversamento nel canale Grimaldi.

La centrale di sollevamento è stata nelle more affidata in custodia giudiziale al legale rappresentante della Società che gestisce il servizio di depurazione delle acque a Siracusa.

I reati ipotizzati dalla Procura della Repubblica sono distruzione e deterioramento di habitat naturale ed immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato liquido e solido nelle acque superficiali o sotterranee