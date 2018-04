Siracusa, domani Holimpia in trasferta a Castelvetrano

Penultimo truno di campionato domani pomeriggio, sabato 28 aprile, per l'Holimpia Siracusa, impegnata a Castelvetrano per il penultimo turno del campionato di B2. La partita ha poco da dire per entrambe le squadre, con le trapanesi già salve da tempo e le siracusane già retrocesse. Ma l'Holimpia vuole chiudere nel migliore dei modi la stagione.

"Potrebbe essere una partita con pochi stimoli - dichiara coach Luana Rizzo - ma è un nostro dovere chiudere nel migliore dei modi la stagione dal punto di vista del gioco. Quella di domani è anche una buona occasione per riprendere e ripetere la partita dell'andata perchè, in cui siamo state sconfitte al tie break, ma giocando un ottimo incontro. Spero che le ragazze abbiano la giusta voglia di riscatto e che vogliano anche ripetere la bella prestazione di un girone fa. Stiamo lavorando sodo per questo piccolo obiettivo, perchè è un nostro dovere chiudere il campionato nel migliore dei modi. "

Domenica invece la squadra del presidente Carpinteri sarà presente all'evento “Hdemia dello sport”, organizzato dal campione del mondo di salto con l'asta Giuseppe Gibilisco. La squadra sarà presente per tutta la giornata di domenica 29 alla Marina, dove verrà allestita una vera e propria cittadella dello sport.