Augusta, lite in famiglia: intervengono i Carabinieri

Intervento dei Carabinieri nella tarda serata di ieri ad Augusta in zona Isola per una lite in famiglia.

E' stata una donna a chiedere l’intervento di una pattuglia a seguito di un diverbio con il proprio convivente. Dopo aver calmato gli animi, prima di andare via, i militari hanno notato la presenza in casa di una piantina di marijuana appartenente alla donna, che è stata segnalata all'autorità competente. La piantina è stata sequestrata.