Cassibile, bimba lasciata in auto: denunciati genitori

I genitori di una bimba di 3 anni, entrambi di nazionalità marocchina, sono stati denunciati dai Carabinieri di Siracusa per abbandono di minore.

Secondo quanto accertato dai militari dell'Arma, i coniugi, il padre, 39 anni, e la madre, 26 anni, avrebbero lasciato la bambina chiusa in auto quando, dopo essere andati al supermercato, erano occupati a portare la spesa in casa. E' accaduto a Cassibile. Alcuni passanti, richiamati dalle urla della piccola, le hanno spiegato da fuori come far scattare il pulsante per aprire la portiera e l'hanno fatta scendere.