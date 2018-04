Rosolini, avviso pubblico per l’assegnazione degli orti sociali

Porzioni di terreno di proprietà del Comune di Rosolini, di circa 60 metri quadrati ciascuno, saranno assegnati a quei citadini che ne faranno richiesta per destinarli ad orti sociali. Sono 40 lotti in tutto e si trovano in contrada Casazza. La concessione avrà durata triennale e il canone è stabilito in 25 euro annui.

Le domande, redatte sull’apposito modello predisposto dall’Ufficio, dovranno pervenire, entro le 12 del 4 maggio 2018.