Siracusa, inaugurata la nuova sede dell'Associazione Nazionale Carabinieri

Inaugurata questa mattina la nuova sede dell'Associazione Nazionale Carabinieri.

Si trova all'interno della nuova scuola di via Calatabiano ed è stata concessa a titolo di comodato d'uso gratuito dal Comune di Siracusa.

Questa mattina la cerimonia ufficiale alla presenza del prefetto, Giuseppe Castaldo e del comandante provinciale dei Carabinieri, col. Luigi Grasso. Il sindaco Giancarlo Garozzo, accompagnato dal vice Francesco Italia, ha consegnato i nuovi locali al presidente della sezione siracusana il Brigadiere Capo Valentino De Ieso.

"Un giusto riconoscimento - ha commentato il sindaco Garozzo - per persone che tanto si impegnano per il bene della città, oltre che un importante presidio di legalità in questa zona di Siracusa".