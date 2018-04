Siracusa, protesta Cavadonna: Galioto scrive al Prefetto "intervenire subito"

Sono già 40 gli agenti della polizia penitenziaria in servizio al Cavadonna che si sono "autoconsegnati", una forma di protesta secondo cui i dipendenti rimangono dentro il carcere anche dopo l'orario di lavoro.

Il motivo di tutto ciò è il sovraffollamento della struttura che contiene 100 detenuti in più rispetto alla capienza effettiva, il tutto contornato da personale di numero scadente.

In una lettere indirizzata al Prefetto, Antonio Galioto, segretario Ugl, chiede immediatamente di intervenire, e di convocare con urgenza il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza.