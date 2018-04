Siracusa, Giuseppe Giucastro nominato nell’esecutivo provinciale GD

Giuseppe Giucasto, segretario cittadino del comune di Priolo, adesso anche membro dell’esecutivo provinciale dei Giovani Democratici con delega all’industria.

"Il mio contributo all'interno dei GD - ha dichiarato - in materia di politica industriale assume un significato maggiore in ragione della mia vicinanza al polo industriale sito in Priolo. Nutro l'ambizione di portare sul tavolo della politica giovanile provinciale la tematica industriale guardando ad essa come opportunità di lavoro e sviluppo. Colgo l'occasione per sottolineare che dire Sì all'industria non vuol dire affermare un no verso una politica ambientale nel segno del verde, significa invece promuovere uno sviluppo sostenibile in diretto collegamento con un centro di eccellenza teso verso la tutela dei luoghi in cui viviamo il nostro essere cittadini".