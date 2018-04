Siracusa, Fillea-Cgil: Carnevale "Su Naspi un'altra vittoria del sindacato"

La Fillea-Cgil di Siracusa sposta il suo sguardo e si occupa del conteggio della Naspi. Con la legge del 2015 gli importi e la durata sono cambiati, il settore che ne risente parecchio è l'edilizia.

"L'attenta osservazione ci ha fatto rilevare degli errori sulla durata della prestazione che ha ovviamente inciso anche sull'importo. - spiega Salvo Carnevale, segretario Fillea Cgil Siracusa - Abbiamo più volte rappresentato la problematica presso le sedi competenti, ma il muro di gomma burocratico non ha permesso di scongiurare l'avvio di un lungo percorso ad ostacoli. Proprio quando si dice dialogo diretto e veloce con i cittadini e amministrazione trasparente. Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire".

"Ci siamo dovuti, pertanto, - dice Carnevale - rivolgere al giudice e dopo numerose udienze e dopo la nomina di consulenti esterni, abbiamo conseguito, a due anni dalla verifica, una straordinaria vittoria simbolica, oltre a un beneficio economico di quasi 1500 euro per il lavoratore".

"Noi speriamo - conclude - che questa vittoria apra la strada alla revisione di numerose pratiche. Noi pensiamo che ci sia stato un serio problema sul calcolo della durata della prestazione quando si dovevano prendere in considerazione gli anni 2012,2013 e 2014. Come è noto, infatti, la Naspi si calcola sugli ultimi 4 anni assicurativi del lavoratore. Molti di queste pratiche, c'è da dire purtroppo, sono andate in prescrizione".