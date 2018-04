Noto, armi, denaro, gioielli e droga in un sottoscala

Un vano sottoscala in disuso da diversi anni, utilizzato come nascondiglio per armi, droga e refurtiva di vario genere.

E' stato scoperto dalla Polizia a Noto durante controlli specifici.

Nel locale sono stati trovati: una valigetta contenente una pistola scacciacane modificata marca Kimar calibro 8 con due caricatori e sei proiettili; una busta in cellophane con all’interno 1,52 chili di marijuana, un bilancino di precisione, un portalampada con pannello in alluminio rifrangente, un ventilatore, un trasformatore, utilizzati per la coltivazione domestica dello stupefacente; 13 banconote di valuta straniera, 54 monete da lire 500 fuori corso; gioielli vari tra cui orecchini, ciondoli, anelli, bracciali, spille, medaglietta e orologio in oro e 3 valigie di attrezzi edilizi (5 trapani, 1 martello pneumatico, 1 impastatore, 1 flex, 1 cesoia).

Il vano, la cui porta d'ingresso era stata forzata,, risulta di proprietà di un anziano all’oscuro di tutto e non coinvolto nella vicenda.