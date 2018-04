Zucchero "in nero" per sofisticare vini, sequestri da 12 milioni

Su delega della Procura di Napoli Nord, militari del Nucleo di Polizia conomico-finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta, insieme a personale dell’Ispettorato repressione frodi (Icqrf) del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, hanno eseguito 9 misure cautelari personali (4 arresti domiciliari e 5 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria), emesse dal gip del tribunale di Napoli Nord, nei confronti di un’associazione a delinquere che immetteva in Italia e commercializzava “in nero” ingenti partite di zucchero utilizzato per la sofisticazione di prodotti vitivinicoli (vino, mosto e succo d’uva). Eseguiti sequestri patrimoniali per oltre 12 milioni di euro e perquisite decine di società coinvolte nella frode, con sedi operative in Campania, Puglia, Sicilia, Emilia Romagna e Veneto.