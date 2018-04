Milano, due omicidi: uno in via Padova l'altro in via Settembrini

Due omicidi, a Milano, a seguito di due differenti aggressioni. Il primo delitto è avvenuto nel corso di una rissa in via Padova: un rumeno di 43 anni con numerosi precedenti, è deceduto all'ospedale San Raffaele per un'emorragia cerebrale causata dai colpi ricevuti. Il secondo delitto è avvenuto in via Settembrini, dove un bengalese di 23 anni è stato assassinato con una coltellata al torace durante una rapina. Inutili i soccorsi. Il giovane è morto prima di arrivare al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda.