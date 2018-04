Enti locali in difficoltà: oltre 135 mila euro per Canicattini, Ferla, Rosolini e Sortino

E' stato firmato il decreto regionale con il quale si approva la concessione di contributi in favore di Comuni che versavano in particolari situazioni di disagio sulla base di appositi progetti. Tra questi anche Enti locali della provincia di Siracusa: Canicattini 33.831 euro, Ferla di 44.206 euro e Rosolini 23.751 euro e Sortino di 33.398 euro.

A darne notizia Vincenzo Vinciullo, ex deputato regionale.