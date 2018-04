Il Siracusa in vendita a 1 euro, domenica si entra gratis allo stadio

"Sto facendo più del mio dovere per questa squadra, ma non voglio applausi" - queste le parole di Gaetano Cutrufo, presidente del Siracusa Calcio, oggi in conferenza stampa.

E' stanco di tutti gli attacchi subiti non tanto da un punto di vista sportivo, ma quanto più sulla gestione amministrativa. Tant'è vero che lancia una provocazione: "La squadra è in vendita a 1 euro".

"Però fino a quando la società sarà nelle mie mani il fallimento è scongiurato" - ha detto.

Domenica c'è la partita contro la Leonzio e la voglia di sentire un pubblico caloroso è tanta. Proprio per questo la proposta: domenica ingresso gratuito, "ma chiudiamo la stagione in bellezza" - ha concluso, incitando i tifosi a essere presenti.