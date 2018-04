Noto, città del vino: domani il terzo Simposio Internazionale

Torna a Noto il terzo simposio internazionale organizzato dall’associazione nazionale Città del Vino.

Domani mattina al teatro Tina Di Lorenzo un momento che aprirà ufficialmente la convention di primavera dell’associazione presieduta da Floriano Zambon. Oggi in città sono arrivati i primi delegati delle 420 città iscritte all’associazione e i relatori che domani interverranno durante il Simposio. In serata il sindaco Corrado Bonfanti accoglierà le delegazioni italiane in Sala Gagliardi durante la cena di benvenuto.

Domani mattina il Simposio, aperto a tutti e moderato dal giornalista Salvo Cannata, comincerà alle 9.30 coi saluti istituzionali del sindaco Corrado Bonfanti, coordinatore regionale delle Città del Vino della Sicilia, di Floriano Zambon, presidente nazionale dell’associazione e degli assessori regionali all’Agricoltura Edy Bandiera e a Turismo, Sport e Spettacolo, Sandro Pappalardo.

Prevista la degustazione dei vini.

L'ultimo appuntamento della prima giornata di lavori sarà rappresentato dalla presentazione in anteprima del cortometraggio “Zagara e cemento” ambientato e girato in larga parte a Noto. Tratto da un racconto di Aldo Mantineo, con protagonista Francesco Di Lorenzo per la regia di Paolo Ghezzi, il corto mette al centro un uomo, le sue radici, una carriera ed un sogno che si contrappongono ai ricordi, a quel cordone ombelicale mai reciso con la propria terra d’origine. In serata, invece, è prevista la cena di gala organizzata a Palazzo Nicolaci. Domani, invece, visita alle cantine dei produttori che fanno parte dell’associazione Strada del Vino e dei Sapori del Val di Noto e degustazione al Palmento Di Rudinì di Marzamemi organizzata dal comune di Pachino.