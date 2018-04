Siracusa, Elio Piscitello è il nuovo presidente di Confcommercio

E' stato eletto Elio Piscitello presidente di Confcommercio Siracusa. Prende il posto di Sandro Romano.

Le prime congratulazioni da parte di Ezechia Paolo Reale il quale dichiara: "Sono certo che le capacità umane e professionali di Elio saranno in grado di realizzare gli scopi della prestigiosa associazione di categoria e mi auguro di poter collaborare con lui e con tutta Confcommercio Siracusa per far tornare il settore motore dell’economia cittadina".